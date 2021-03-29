РИАМО - 29 мар. В Битцевском лесу на юге столицы распустились цветочные почки вербы – ивы краснолистной, скоро растение зацветет, сообщают в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

Верба – это самый ранний медонос. Пыльцевые зерна растения очень легкие, поэтому для размножения ему не нужно привлекать насекомых, а вот насекомые без вербы не могут.

«Поэтому распустившиеся почки сразу вызвали интерес у пчел. Цветение вербы в этом году укладывается в среднемноголетние сроки цветения и соответствуют климатической норме. Оно отмечает наступление самого раннего подсезона - пробуждение весны», - говорится в сообщении.

У других деревьев и кустарников тоже набухают почки. Скоро ожидается цветение подснежников. Календарная весна постепенно становится настоящей.

В 2020 году из-за аномально теплой погоды верба расцвела в феврале.

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