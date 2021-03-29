РИАМО - 29 мар. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины и 35-летней женщины, обвиняемых в избиении полицейского во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Известно, что обвиняемые принимали участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы.

«Они нанесли находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции поочередно по несколько ударов в область головы и туловища», - говорится в сообщении.

Личность подозреваемых удалось установить, их задержали. Они признали свою вину и раскаялись в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.