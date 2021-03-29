РИАМО - 29 мар. Количество вызовов на единый номер спасения 112 от жителей и гостей Московской области с 22 по 28 марта превысило 193 тыс., сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ МО «Центр 112».

«Вызовы экстренного реагирования составили более 80 тыс., комплексного реагирования – свыше 13 тыс.», – сказал собеседник агентства.

Более 73% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112 за минувшую неделю, было адресовано скорой медицинской помощи, свыше 23% - полиции и ГИБДД, остальные - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим.

Система-112 Московской области – это универсальный помощник всем, кто попал в экстренную ситуацию или стал свидетелем происшествия. При звонке на номер 112 оператор оперативно передает информацию для реагирования экстренным службам.