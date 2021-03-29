РИАМО - 29 мар. На юге столицы в эксплуатацию введены две жилые башни на 352 квартиры, они входят в состав жилого квартала Life-Варшавская от ГК «Пионер», сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Общая площадь башен составляет порядка 32,8 тыс кв м, площадь первой — 16 474 кв м, а второй — 16 309 кв м, обе рассчитаны на 176 квартир.

«Получение разрешения на ввод подтверждает полную готовность построенных домов и позволяет застройщику приступить к передаче ключей гражданам, с которыми заключались договоры долевого участия», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии города Москвы Анастасия Пятова.

Башни, которые построили по адресу: 1-й Котляковский переулок, дом 2А, корпуса 1 и 2, возведены в рамках первой очереди проекта ЖК Life-Варшавская, еще четыре корпуса ГК «Пионер» планирует достроить в первой половине текущего года.

Ранее 23-этажные объекты получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию выдал Мосгосстройнадзор.

Жилой квартал Life-Варшавская возводится на юге Москвы, проектом предусмотрено возведение восьми многосекционных корпусов и одного десятка башен. В квартале появятся три детсада, школа, на первых этажах разместят коммерческие помещения. Обустройство велодорожек, площадок для занятия спортом, детских игровых зон, пространства для отдыха планируется девелопером. Основная пешеходная артерия должна связать жилые корпуса, детсады и школу.

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