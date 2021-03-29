РИАМО - 29 мар. В текущем году весенний призыв на срочную службу начнется в России 1 апреля и продлится до 15 июля, указ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщает Nation News.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Согласно положениям документа, в части и подразделения Вооруженных сил России в течение 3,5 месяцев будет направлено более 134 тыс призывников», - говорится в сообщении.

Военную службу проходят в России юноши в возрасте от 18 до 27 лет. У них не должно быть проблем со здоровьем, а также не должно быть оснований для отсрочки от выполнения своего гражданского долга.