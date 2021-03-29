РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мар. Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев встретился учащимися детской школы искусств №4 подмосковной Балашихи и ответил на их вопросы о работе на МКС, выходе в открытый космос и невесомости, сцены встречи войдут в видеоклип на песню «Крылатый апрель», который ребята снимают к 60-летию первого полета Юрия Гагарина в космос, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Мероприятие прошло в понедельник в зале детской школы искусств №4, расположенной в микрорайоне Дзержинского. В начале встречи учащиеся вокального отделения исполнили несколько произведений, в том числе песню «Крылатый апрель», которая была написана композитором Георгием Струве и поэтом Леонардом Кондрашенко на следующий день после гибели Гагарина.

«День космонавтики для меня - это прежде всего первый полет Юрия Гагарина в космос и, конечно, мой профессиональный праздник. От коллектива детской школы искусств через социальные сети я получил приглашение на встречу с ребятами. Сразу откликнулся и приехал. Ребята задали очень много интересных вопросов о невесомости, выходе в открытый космос, о том, как выглядит Земля из космоса, скорости космического корабля, любимых блюдах», - сказал Сураев.

Он добавил, что такие встречи он проводит регулярно, на них учащиеся из первых уст узнают о том, сколько времени он провел в космосе, сложно ли осуществить мечту стать космонавтом и как важно идти вперед к своей цели, не отступая перед трудностями.

В завершение встречи летчик-космонавт раздал автографы ребятам и сделал совместное фото на память.

По словам директора ДШИ №4 Анастасии Ларцевой, ко Дню космонавтики 25 учащихся вокального отделения школы от 7 до 17 лет снимут клип на песню «Крылатый апрель», куда обязательно войдут лучшие фрагменты встречи ребят с Сураевым.

«Из года в год наши ребята поют эту замечательную песню в День космонавтики. Но так как в этом году 12 апреля исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос, мы задумали снять видеоклип на эту песню. Очень рады, что Максим Сураев поддержал нас в этом и приехал к нам в гости», - подчеркнула Ларцева.

Съемки клипа ребята также проведут на ВДНХ, используют фотографии самолетов, ракет, памятников. Клип будет продемонстрирован на официальном сайте, а также на страницах в соцсетях ДШИ №4.

Сураев провел за пределами Земли в общей сложности около года, работал на МКС в 2010 и 2014 годах и побывал за пределами станции - в открытом космосе.