РИАМО - 29 мар. Владимир Пресняков-старший рассказал, что вечером лично поздравит своего сына певца Владимира Преснякова-младшего с днем рождения, сообщает Nation News.

29 марта Преснякову-младшему исполняется 53 года.

«Он замечательный и очень хороший человек. Мы с мамой его очень любим. Очень хочу, чтобы у него все в жизни складывалось хорошо. У него уже три сына есть, они все нас радуют», — сказал Пресняков-старший.

Владимир Пресняков-младший стал популярным в 18 лет после того, как снялся в эпизоде фильма «Выше радуги» и исполнил все песни главного героя самостоятельно.