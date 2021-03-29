РИАМО - 29 мар. Московское областное УФАС России удовлетворило жалобу ООО «Кристина» на нарушение администрацией городского округа Солнечногорск правил проведения электронного аукциона, сообщает пресс-служба ведомства.

Комиссия по осуществлению закупок проводила электронный аукцион на выбор подрядчика работ по благоустройству и установке системы звукового оповещения в парке культуры и отдыха на улице Безверхова в Солнечногорске.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали участнику закупки в допуске к участию в электронном аукционе», - сообщает пресс-служба.

Антимонопольная служба признала жалобу ООО «Кристина» обоснованной и предписала местной администрации устранить нарушение.