РИАМО - 29 мар. Фактический охват взрослого населения вакцинацией от коронавируса в целом по Московской области составляет 8% при плановом показателе 60%, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

«В городских округах с населением свыше 200 тыс. (человек – ред.) лучшие по охвату Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский, Коломна, Химки, Балашиха», – сказала Лазарева в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

В городских округах с населением от 100 тыс. до 200 тыс. человек лидерами стали Егорьевск, Наро-Фоминский округ, Ступино, Серпухов, Чехов; с населением менее 100 тыс. человек - Кашира, Волоколамский округ, Краснознаменск, Котельники, Шаховская, Рузский округ.

Московская область получила 634 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции, количество привитых превышает 487 тыс. человек.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 231 121 случай заражения коронавирусом, врачи вылечили 189 684 пациента, скончались 5 414 пациентов.

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