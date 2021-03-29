РИАМО - 29 мар. Споры плесени могут вызвать аллергию и усугубить хронические заболевания, сообщил ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

Плесень распространена в природе повсеместно. Плесневые грибы по большей части безвредны, их используют в сырах и виноделии. Организм человека обладает высокой устойчивостью к плесневым грибам: ничего страшного, если плесень попадет в организм с пищей, не произойдет, но бывают исключения.

«Во-первых, бывают случаи, когда организм не очень здоров, тогда он может заболеть, потому что целый ряд грибов может быть патогенным, болезнетворным для человека. Во-вторых, целый ряд веществ, которые грибы плесени выделяют в процессе своей жизнедеятельности, могут быть для человека токсичными и вызывать те или иные последствия – отравления, осложнения на почки, печень», – сказал Дьяков в эфире радио Sputnik.

Также, по словам биолога, споры плесени могут вызвать аллергию или усугубить хронические заболевания.

«Сама по себе спора – это маленькая органическая частица. Попадая на слизистую оболочку, на кожные покровы, она может вызывать аллергическую реакцию. Когда грибов плесени немного, как правило, ничего страшного для организма нет. Если много – это может привести к аллергии», – предостерег биолог.

В некоторых случаях патогенная плесень бывает действительно опасна для хронических больных.

«Бывают случаи, когда иммунная система работает плохо, организм ослаблен. Это касается, в первую очередь, людей в постоперационный период, пожилых людей и людей с серьезными хроническими заболеваниями, людей, у которых иммунодефицит», – добавил Дьяков.

Человека от грибной и патогенной флоры защищают полезные бактерии в организме.