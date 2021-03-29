РИАМО - 29 мар. Подмосковным кафе направят открытое письмо, в котором напомнят персоналу о проблемах семей, воспитывающих детей-инвалидов, сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Одинцове ребенка-инвалида не пустили в кафе. Маму и ребенка отказались обслуживать, объяснив это установкой новой мебели. В кафе сообщили, что ребенок находился в обычной детской коляске, и официанты не знали о его инвалидности. Они попросили семью оставить коляску у входа. Однако женщина написала заявление в прокуратуру.

«Администраторы и официанты не всегда внимательны и корректны с родителями особенных детишек, и, к сожалению, такие случаи иногда происходят. Думаю, это человеческий фактор. Мы подготовим открытое письмо заведениям общепита в Подмосковье, чтобы еще раз обратить внимание персонала на проблемы семей, воспитывающих детей-инвалидов», - сказала Мишонова.

Она отметила, что бизнес должен брать на себя социальную ответственность, развиваться и создавать доступную среду для людей с особенностями.

«И речь здесь не только о пандусах. Нужно устранять барьеры в головах», - заключила Мишонова.

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