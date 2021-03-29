РИАМО - 29 мар. Клубный дом Magnum на 44 апартамента в столичном районе Хамовники получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Дом по адресу: ул. Усачева, д. 9 имеет шесть надземных этажей и два подземных с парковой на 49 машино-мест. Общая площадь объекта - 10 625 кв. м. Застройщик ООО «УК Кронос» должен был передать ключи жильцам в декабре 2020 года, но сроки перенесли.

«Получение разрешения на ввод подтверждает полную готовность клубного дома и позволяет застройщику приступить к передаче ключей гражданам, с которыми заключались ДДУ», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Если застройщик нарушает сроки более чем на шесть месяцев, то комитет вправе потребовать Росреестр приостановить регистрацию дольщиков.

На первом этаже здания появятся торгово-бытовой, административно-деловой и лечебно-оздоровительный центры.

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