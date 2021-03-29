РИАМО - 29 мар. Первые клещи уже начали просыпаться в Москве, их пик активности придется на май, сообщила ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов Центра Чумакова Оксана Белова.

По ее словам, клещи начинают пробуждаться, когда в регионе устанавливается плюсовая температура. К активным действиям они обычно переходят, когда средняя температура воздуха прогревается до плюс 10 градусов.

«Пока что их сдерживает снег, так как они перезимовывают в снежной подстилке. Но уже где-то в апреле, если не будет заморозков и солнышко погреет, они станут активно пробуждаться. А пик активности будет попозже — в мае», — сказала Белова в интервью «Вечерней Москве».

Также эксперт уточнила, что в этом году в Москве будет немало клещей из-за снежной зимы.

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