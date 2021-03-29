РИАМО - 29 мар. В рамках реализации нового экоквартала Very на северо-востоке Москвы появится свыше 2 га благоустроенной и озелененной территории, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Большую роль авторы будущего экоквартала Very отводят благоустройству и озеленению, которое займет 77% территории. Всего здесь будет высажено более 1 тыс кустарников и деревьев. В центре двора-парка инвестор планирует создать площадь с фонтаном и большой елью», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии города Москвы Анастасия Пятова.

По ее словам, яркой деталью проекта станет парящий прогулочный мост с горками и смотровыми площадками, а также другие элементы благоустройства. Протяженность моста составит свыше 200 м.

В марте ООО «Специализированный застройщик «Останкино» получил разрешение на возведение первой очереди проекта в составе двух жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и спорткомплекса с бассейном суммарной площадью более 78,3 тыс кв м.

Проект бизнес-класса построят на территории экс-гостиницы «Останкино» на участке 2,89 га. 23% территории отдадут под здания, а остальную – под двухуровневое благоустройство и озеленение. Пятиэтажный гостиничный корпус, который отреставрируют, станет особенностью проекта.

В рамках квартала планируется возвести четыре жилых дома на 1 456 квартир с подземным паркингом на 631 машино-место, а также с 330 индивидуальными кладовыми помещениями для жителей. Первые этажи будут отданы под размещение социальной инфраструктуры. Проект предусматривает и возведение двухэтажного спорткомплекса с бассейном, который будет стоять отдельно. Встроенно-пристроенный детсад на 100 мест предполагается для семей с маленькими детьми.

На территории экоквартала возведут пять детских площадок с качелями, детскими городками, а также канатной дорогой, две большие спортивные зоны с площадками для волейбола, баскетбола, мини-футбола, зонами фитнеса, воркаута. Суммарная площадь площадок составит 2,5 тыс кв м. Велосипедная дорожка длиной около 1 км будет выполнена по периметру двора.

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