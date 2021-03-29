РИАМО - 29 мар. Полицейские задержали депутата Московской городской думы Сергея Митрохина за повторное нарушение правил организации или проведения массовой акции, сообщает ТАСС.

«Митрохина сегодня в первой половине дня задержали полицейские. В отношении него составлен протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение правил организации митинга, шествия или пикетирования», - сказал адвокат Митрохина Сергей Тельнов.

Он добавил, что Митрохин находится в Тверском отделе полиции. Ожидается, что во второй половине дня депутата отвезут в Тверской суд для рассмотрения дела об административном правонарушении.

По его словам, депутату Мосгордумы может грозить арест на срок до 30 суток.

Адвокат пояснил, что задержание Митрохина связано с его участием в акции 17 марта, которая прошла около здания Совета Федерации в столице. Тогда депутат провел пикет с требованием переселения жителей бывших ведомственных общежитий из аварийных зданий в безопасное жилье.

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