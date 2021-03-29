РИАМО - 29 мар. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверят состояние детских игровых и спортивных площадок региона после зимы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Для своевременного выявления неисправных элементов детской игровой инфраструктуры после зимы, а также оперативной замены поврежденных деталей, инспекторам Госадмтехнадзора поставлена задача проверить детские площадки Подмосковья», - сказал начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов.

В Подмосковье налажен механизм постоянного мониторинга за состоянием детских и спортивных площадок.

Ведомство ведет учет всех площадок в муниципалитетах.