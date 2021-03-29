РИАМО - 29 мар. «Аэроэкспресс» обновил свой сайт, теперь выбрать тариф и оформить билет можно прямо с главной страницы, сообщает пресс-служба компании.

Для покупки с помощью новой кнопки доступны билеты по тарифам «Стандарт», «Бизнес», «Туда-обратно», а также билеты на экспресс-автобусы компании. Обновления появились в версиях сайта для компьютеров и смартфонов.

«Одним из новых решений стало добавление кнопок быстрой покупки для наших основных тарифов. Совершить покупку теперь можно буквально в один клик, не переходя с главной страницы сайта. Функционал будет удобен как пользователям мобильных устройств, так и пользователям планшетов, ноутбуков и ПК», - сказал коммерческий директор ООО «Аэроэкспресс» Михаил Графчиков.

Для того, чтобы перейти к оплате, нужно выбрать дату и количество билетов. Для покупки не требуется паспорт, который раньше был обязательно нужен.

Также, покупая билет через сайт, можно копить баллы лояльности и оплачивать ими поездки в будущем. Помимо этого, пользователям будут доступны персональные предложения.