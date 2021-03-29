РИАМО - 29 мар. По результатам тайного голосования Элла Памфилова сохранила пост главы Центризбиркома, она будет работать в данной должности еще пять лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

На пост главы ЦИК выдвигались два кандидата. Кроме Панфиловой, на пост претендовал представитель ЛДПР Александр Курдюмов.

«Уточняется, что за Курдюмова проголосовал один человек, за Эллу Памфилову — 14 человек», - говорится в сообщении.

Ранее по своей квоте президент России Владимир Путин назначил пять членов Центральной избирательной комиссии, в список вошла и действующий председатель комиссии Элла Памфилова. Кроме нее, в список от президента вошли глава аппарата Общественной палаты РФ Павел Андреев, член совета по правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.