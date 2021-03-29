РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Спортсмены из Нижнего Новгорода победили на Всероссийских соревнованиях по кобудо в Подольске, сообщается в группе «Усц Юность» в соцсети «ВКонтакте».

В УСЦ «Юность» микрорайона Климовск 27 марта прошли Кубок России и Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству в дисциплине кобудо. В них приняли участие 423 спортсмена из 23 регионов.

В общекомандном зачете на Кубок России первое место заняли спортсмены команды из Нижнего Новгорода, на втором месте – Воронежская область, а на третьем – Москва. В общекомандном зачете Всероссийских соревнований первое место также заняли спортсмены из Нижнего Новгорода, на втором месте – команда Москвы, а на третьем – Воронежская область.

Также на соревнованиях были вручены международные и российские сертификаты на черные пояса более 30 мастерам по всей России.