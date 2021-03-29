РИАМО - 29 мар. На текущий момент в Подмосковье привито 487 686 человек, 40% из них составляют пожилые люди, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

«40% из вакцинированных – старшее поколение в возрасте 60+. За неделю, по сравнению с предыдущей, охват увеличился на 23 тыс. и составил с нарастающим итогом более 195 тыс. человек», – сказала Лазарева на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

В поликлиниках региона развернут 221 стационарный пункт вакцинации, за неделю прибавился еще один.

Количество вакцинированных от коронавирусной инфекции на предприятиях составило более 40 тыс. человек, в торговых центрах – свыше 43 тыс., в центрах «Активное долголетие» – 7,6 тыс., в учреждениях социальной сферы – более 13 тыс. На вакцинацию ежедневно записываются 19,2 тыс. человек.

Лучшими в рейтинге вакцинации пожилых жителей от Covid-19 среди муниципалитетов с населением свыше 200 тыс. человек стали городские округа Королев, Сергиево-Посадский и Раменский, с населением от 100 до 200 тыс. – Жуковский, Воскресенск, Клин, с населением до 100 тыс. человек – Протвино, Краснознаменск и Фрязино.

В Подмосковье получено 634 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции. Планируется привить 60% взрослого населения региона, что составляет 3,7 млн человек.

С начала пандемии в Московской области был зафиксирован 231 121 случай Covid-19, умерли 5414 пациентов, врачи вылечили 189 684 человека.

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