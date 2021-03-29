РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. Танцоры из подмосковного Красногорска завоевали 15 кубков на фестивале танца, который состоялся в Волоколамске 27 марта, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Шестой альтернативный фестиваль танца Dance day прошел в Волоколамске 27 марта. В танцевальном баттле приняли участие около 170 воспитанников и педагогов хореографической студии FlashDance из Красногорска. Артисты покорили жюри яркими, эффектными выступления и пополнили свою копилку наград 15 победными кубками.

В этом году участников в соревнованиях приняли участие 500 человек из Москвы, Подмосковья и Тверской области.