РИАМО - 29 мар. В Московской области в понедельник состоится онлайн-встреча с жителями, активно принимающими участие в борьбе с борщевиком, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Во встрече примут участие более 200 частных лиц и представителей общественных организаций Подмосковья. Планируем обсудить итоги борьбы с борщевиком в 2020 году и подготовку к сезону мероприятий в текущем году, планы по обработке земель ведомств области», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он отметил, что в рамках встречи будут представлены методы борьбы с борщевиком, применяемые в Московской области.

К встрече присоединятся представители Мособлдумы, министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, комитета лесного хозяйства региона, Московской дирекции инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги» и более 40 администраций городских округов.

Как уточнил Воскресенский, активное участие жителей Подмосковья в борьбе с борщевиком Сосновского будет способствовать эффективному решению данной острой проблемы.

Ранее министр сообщал, что в 2021 году планируется обработать от ядовитого сорняка территории в 52 городских округах. Работы по борьбе с борщевиком будут проводить на площади порядка 16 тыс. га.