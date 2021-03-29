РИАМО - 29 мар. Больше всего заболевших коронавирусом выявили за сутки в Сергиево-Посадском (58) и Одинцовском (55) городских округах, всего за это время в Подмосковье зафиксировали 595 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Мытищах выявили 52 случая за сутки, 33 – в Раменском округе, по 24 – в Королеве и Ленинском округе, по 23 – в Орехово-Зуевском округе и Пушкине, 22 – в Люберцах, 21 – в Балашихе, по 17 – в Наро-Фоминском округе и Подольске, 16 – в Домодедове, по 13 – в Егорьевске, Истре, Красногорске, по 12 – в Воскресенске, Долгопрудном и Жуковском, 11 – в Коломне, по 10 – в Дмитровском и Рузском округах.

Девять случаев зафиксировали в Клину, по семь – в Павловском Посаде, Химках и Электростали, шесть – в Волоколамском округе, пять – в Богородском округе, по четыре случая – в Дзержинском, Краснознаменске, Серпухове и Ступине.

По три случая подтвердили в Дубне, Ивантеевке, Котельниках, Лобне, Озерах и Щелкове, по два – в Зарайске, Лосино-Петровском, Лотошине, Протвине, Пущине, Фрязине, Шатуре и Шаховской, по одному – в Бронницах, Красноармейске, Лыткарине, Реутове, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Талдомском округе и Черноголовке.

Ни одного случая не выявили в Звездном городке, Кашире, Можайском округе, Молодежном и Электрогорске.

С начала пандемии в регионе был зафиксирован 231 121 случай заболевания, скончались 5414 человек, выздоровели и выписались 189 684 человек.

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