РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. Стали известны победители традиционного фестиваля «Театральная весна» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Церемония закрытия фестиваля состоялась во Дворце культуры «Подмосковье» 28 марта. В​ рамках​ церемонии​ театр «Лаборатория 3-0-7» представил спектакль «Бесприданница» режиссера Елены Ток.

Победители и призеры фестиваля «Театральная весна — 2021»: Гран-при — спектакль «Одноклассники» по мотивам повести Владимира Железникова «Чучело» народного театра «Лаборатория 3-0-7» ДК «Подмосковье», режиссер — Елена Ток.

В младшей возрастной группе первое место присудили театральной студии «Родничок» гимназии №5 за музыкальную сказку «Незнайка и его друзья» по произведению Николая Носова и образцовой театральной студии «Родник» ДК «Луч» за спектакль «Просто Пеппи» по мотивам повести Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный чулок».

В средней возрастной группе победила театральная студия «Берег детства» муниципального центра духовной культуры с драматическим спектаклем «Золушка» по пьесе Евгения Шварца.

Специальный приз администрации Красногорска «Лучший молодой режиссер» получила режиссер театрального коллектива «Слово» муниципального центра духовной культуры Ксения Великая за спектакль «Поперек страниц» по рассказам Рэя Брэдбери.