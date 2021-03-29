РИАМО - 29 мар. В рамках СМС-информирования, которое запустили страховые компании территориального фонда ОМС, жителям Подмосковья было отправлено 204 156 сообщений о необходимости вакцинации, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

«За неделю отправлено свыше 204 тыс. (СМС-сообщений - ред.) с приглашением на вакцинацию, а также способах записи на нее», – сказала Лазарева на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

В Подмосковье получено 634 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции, цель вакцинации – привить 60% взрослого населения Подмосковья, что составляет 3,7 млн человек.

На сегодняшний день в регионе прививку сделали 487 686 человек. Прирост граждан, которые сделали прививку за неделю, составил 67 783.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>