РИАМО – 29 мар. В жилых кварталах Группы компаний «Инград» началась установка контейнеров для сбора вещей нуждающимся в рамках социального проекта «Добрые вещи». Первые два пункта приёма открыты рядом с офисами управляющих компаний в ЖК «Новое Пушкино» и «Новое Медведково», сообщает пресс-служба ГК «Инград».

В дальнейшем планируется установка контейнеров в других проектах INGRAD.

Часть собранных вещей будет передана напрямую нуждающимся в пунктах выдачи «Добрых вещей», другая будет продана, а средства от реализации организаторы направят на закупку оборудования для реабилитации детей с ограниченными возможностями из реабилитационных центров Москвы и Московской области.

Волонтеры собирают одежду, обувь, детские игрушки, средства реабилитации, текстиль, а также спортинвентарь. Вещи не обязательно должны быть новыми, главное, чтобы они были пригодны для употребления и не имели грубых дефектов. Не принимаются посуда, книги, мебель, ковры, канцтовары, а также электроника и бытовая техника.

«У каждого из нас дома наверняка есть одежда и обувь, которую мы уже не носим. Теперь есть возможность подарить этим вещам вторую жизнь, совершить хороший поступок, а заодно избавить шкафы и балконы от всего лишнего. Первые контейнеры «Добрых вещей» были открыты в кварталах INGRAD всего несколько дней назад, но мы уже видим активный интерес жителей к этому проекту», - отметила руководитель организационного управления ГК «Инград» Рузанна Сарибекян.