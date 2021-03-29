РИАМО - 29 мар. В государственных ветеринарных клиниках Москвы с 1 апреля стартует акция по чипированию домашних животных, эта услуга будет стоить 706 рублей с учетом микрочипа, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мероприятие займет всего лишь пару минут. Капсулу вводят под кожу животного в области холки.

«Капсула содержит персональный 15-значный номер, по которому можно идентифицировать питомца. Информацию о нем вносят в автоматизированную систему, где формируется общая база данных чипированных питомцев», – говорится в сообщении.

Чип нужен для того, чтобы найти животное в случае потери. Также микрочип поможет опознать потерянное животное даже за пределами России. Кроме того, микрочипы нужны для путешествия с животным по Европе и странам Евразийского экономического союза.

В прошлом году в столичных ветеринарных клиниках чипировали почти 6 тыс. питомоцев. В большинстве случаев – собак.

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