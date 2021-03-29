РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. Два врача из больниц подмосковного Красногорска получили сертификаты на соципотеку в доме правительства Московской области, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Представители медицинского сообщества округа получили первые в этом году сертификаты на жилье в рамках программы «Социальная ипотека». Травматологу-ортопеду Красногорской городской больницы №1 Дмитрию Скрипниченко и участковому терапевту поликлиники №4 Красногорской городской больницы №2 Ксении Русских, а так же 28 другим врачам Московской области документы вручили в Доме правительства Московской области.

Программа «Социальная ипотека» была инициирована в 2016 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым. С начала ее реализации порядка 2 тыс разных специалистов получили субсидии на покупку жилья.

В рамках соципотеки специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

Всего в Подмосковье в этом году планируется выдать 365 сертификатов. Среди получателей - 160 врачей, 110 учителей и воспитателей, 85 молодых ученых и уникальных специалистов, а также 10 тренеров.