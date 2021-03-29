РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мар. В городском округе Мытищи 30 медицинских работников получили свидетельства на социальную ипотеку по губернаторской программе , сообщается на сайте администрации горокруга.

Свидетельства на социальную ипотеку получили 23 врача, шесть фельдшеров скорой помощи и один рентген-лаборант. Все - по губернаторской программе «Социальная ипотека». Специалисты получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

«Переполняют приятные эмоции, сертификат был долгожданный, потому что вмешался ковид. На данный момент я работаю в «красной зоне» - это инфекционный стационар, занимаемся лечением коронавируса. Приятно ощущать себя хозяйкой определенной суммы денег, которую можно потратить на жилье. Хочется просторную квартиру, проживать там с семьей, у меня трое детей!» − сказала врач-терапевт Мытищинской городской клинической больницы Светлана Крашенинникова.

В числе тех, кто получил свидетельство на соципотеку и врач-анестезиолог-реаниматолог Мытищинской городской клинической больницы Грайр Арутюнян. Программа важна в первую очередь тем, что у каждого медика из Московской области, который помогает людям быть здоровыми, есть возможность жить в своем доме.