РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мар. В Королеве за неделю, с 22 по 26 марта, к административной ответственности привлекли 37 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городскому округу.

В Королеве с 22 по 26 марта прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток - Семья».

Мероприятие было направлено на организацию досуга и занятости несовершеннолетних, выявление родителей или иных законных представителей, ненадлежащим образом выполняющих свои родительские обязанности по содержанию и воспитанию детей, выявление взрослых лиц, совершающих противоправные деяния в отношении несовершеннолетних.

За неделю было проверено 58 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. Один несовершеннолетний помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Москве. Также на профилактический учет в ПДН поставлено шесть несовершеннолетних и двое родителей.

К административной ответственности привлечены 37 человек, 14 из которых несовершеннолетние.

В основном к ответственности привлечены родители за неисполнение своих родительских обязанностей, несовершеннолетние - за появление в общественных местах в нетрезвом виде, за распитие спиртных напитков, за действия, угрожающие безопасности на железной дороге.