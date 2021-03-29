РИАМО - 29 мар. На прошлой неделе в столице зарегистрировали 120 ДТП, в которых был ранен 121 человек, еще шесть погибли, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«В числе ДТП: 52 столкновения транспортных средств, 49 наездов на пешеходов, из которых 19 произошли в зоне действия пешеходного перехода, восемь наездов на стоящее транспортное средство и восемь наездов на препятствие», – говорится в сообщении.

Столичная Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными на дороге, в частности, вблизи пешеходных переходов и в зоне жилых дворов.

В связи с ярким весенним солнцем водителей попросили соблюдать безопасную дистанцию, а также скоростной режим.

Пешеходов призвали быть благоразумными при переходе автодороги и руководствоваться ПДД. Так, пешеход обязан убедиться в своей безопасности, а после переходить дорогу. Если выбежать на дорогу резко, это грозит тяжелыми последствиями.

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