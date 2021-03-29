РИАМО - 29 мар. Производственный корпус вблизи села Константиновское городского округа Ступино получил разрешение на ввод в эксплуатацию, благодаря возведению корпуса было создано 25 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«Площадь объекта составила 1 482 кв м», – говорится в сообщении.

Компания изготавливает оборудование для строительства. В новом корпусе уже производят инструменты для работы с бетоном и арматурной сталью.

Сопровождением проекта занимались персональные менеджеры Центра содействия строительству. Застройщик - ООО «ВПК Технология».

Заявка на сопровождение ЦСС своего нежилого объекта подается посредством почты: css@mosreg.ru либо колл-центра: 8 (498) 602-00-00.