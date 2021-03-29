РИАМО - 29 мар. На Арбатско-Покровской линии столичной подземки нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Курская» из-за человека на пути, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», - говорится в сообщении.

Пассажирам посоветовали пользоваться другими центральными станциями метро и наземным транспортом.

Арбатско-Покрвская линия — третья (хронологически — вторая) и самая протяженная линия Московского метро. Проходит с востока на северо-запад через самый центр города.

Движение поездов восстановили на «синей» ветке метро после сбоя>>