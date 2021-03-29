РИАМО - 29 мар. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 844 человека, всего с начала пандемии Covid-19 победили 942 036 пациентов, сообщает московский оперштаб.

«Подтверждено 1612 новых случаев заражения (за сутки - ред.), госпитализировано 632 человека, скончались 49 пациентов», - говорится в сообщении.

В мегаполисе проводится вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах.

При любых симптомах простуды москвичам рекомендовали оставаться дома и вызвать врача. Не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

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29 МАРТА

- Еще 844 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 942 036.

- За сутки в России зарегистрировали 8 711 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 595 больных. В Москве - 1612.

- Специалисты ВОЗ представили сценарий передачи коронавируса от животного к человеку. Исследование по распространению Covid‑19 будет продолжено.

- Более 1,6 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в подмосковных МФЦ 26 марта. Это был уже третий Единый день вакцинации в МФЦ.

- Москва вошла в топ‑3 международного рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусом. Главными успехами в перечне инновационных решений стали труды московских ученых, а именно искусственный интеллект.