РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. В подмосковных Люберцах спортсмены с ограниченными возможностями здоровья получили кубки и медали на чемпионате по настольному теннису, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

28 марта во Дворце спорта «Триумф» состоялся ежегодный чемпионат городского округа Люберцы по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья. За медали боролись 36 спортсменов.

По итогам игры места распределились следующим образом: первое место у Ольги Блюдовой, Александра Чувашева, Юрия Арбузова, Валентины Михайловой, Владимира Косова. Второе место у Юлии Блюдовой, Ильи Друганова, Александра Федосова, Светланы Треповой, Олега Кудинова. Третье место у Александра Пушкаря, Нины Герасимовой, Виктора Арбузова.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами.