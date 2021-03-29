РИАМО - 29 мар. По Красной площади в Москве на параде Победы 9 мая пройдут 35 образцов новой и модернизированной военной техники, среди которых танки Т-90М «Прорыв», боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок», бронеавтомобили семейства «Тайфун-ВДВ», пишет в понедельник газета «Известия».

На 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в параде задействуют более 12 тыс. человек и свыше 190 единиц вооружения.

«В этом году парад будет отличаться тем, что на нем продемонстрируют в основном серийные образцы техники. <…> Уже в новом качестве покажут истребитель Су-57, танк Т-90М, боевые машины пехоты БМП-2М, вертолеты Ми-28НМ и другие машины», - говорится в сообщении.

Еще на Красной площади можно будет увидеть бронемашины «Тигр-М», КамАЗ-4386 и КамАЗ-53949, танки Т-14 «Армата», Т-80БВМ и Т-72Б3М, боевые машины пехоты «Курганец-25», ракетно-пушечный «Панцирь-С» и другие.

Парад военной техники завершит подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Планируется, что в небе над Москвой пролетят свыше 70 самолетов и вертолетов. Среди которых будут также новейшие истребители Су-57.

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