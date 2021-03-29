РИАМО - 29 мар. За последние сутки в Москве подтвердили 1612 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в городе за время пандемии зафиксировали 1 024 163 случая заболевания, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для вакцинации нужно иметь при себе полис ОМС и паспорт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал стабильной ситуацию с Covid-19 в городе. Однако он подчеркнул, что стало больше заболевших среди пожилых москвичей.

За минувшие сутки в России выявлено 8711 новых случаев коронавируса, из них 13,1% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Также за сутки зафиксировано 293 летальных исхода, врачи вылечили 7280 человек.

Всего на сегодняшний день в стране было зарегистрировано 4 528 543 случая Covid-19, умерли 98 033 пациента, выздоровели 4 146 408 человек.

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29 МАРТА

- Еще 844 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 942 036.

- За сутки в России зарегистрировали 8 711 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 595 больных. В Москве - 1612.

- Специалисты ВОЗ представили сценарий передачи коронавируса от животного к человеку. Исследование по распространению Covid‑19 будет продолжено.

- Более 1,6 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в подмосковных МФЦ 26 марта. Это был уже третий Единый день вакцинации в МФЦ.

- Москва вошла в топ‑3 международного рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусом. Главными успехами в перечне инновационных решений стали труды московских ученых, а именно искусственный интеллект.