РИАМО - 29 мар. На подмосковный полигон Алабино прибыло более 150 единиц военной техники, которая будет участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.

Во время тренировок будет отработана техника слаженного движения бронированных машин на скорости от 5 до 30 км/ч, в колоннах и в рядах,точность поворотов.

«В составе механизированной колонны пройдут самые современные и перспективные образцы вооружения венной и специальной техники», — говорится в сообщении.

В параде Победы будут участвовать танки Т-34, а также Т-72Б3, Т-90М и Т-14 «Армата», реактивные системы залпового огня «Солнцепек», оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер», ЗРПК «Панцирь и «Бук».

В прошлом году из-за распространения коронавируса все массовые мероприятия на 9 Мая были отменены.