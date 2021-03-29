РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. В понедельник КДЦ «Союз» приглашает жителей на мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

В 12:00 состоится мастер-класс по народной песне. Присоединиться к мероприятию можно на странице КДЦ в Instagram: https://www.instagram.com/kdc_soyuz/.

В 16:00 «Семь нот» - мастер-класс по эстрадному вокалу. Мероприятие пройдет по адресу: улица Шоссейная, дом 2. Вход по предварительной записи, телефон 8 (495) 501-41-88.