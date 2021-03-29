РИАМО - 29 мар. Крупнейшие подмосковные производители кофе не испытывают серьезных проблем с сырьем на фоне ситуации с блокировкой Суэцкого канала, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Севший на мель контейнеровоз Ever Given перекрыл Суэцкий канал с 23 марта. Судно сняли с мели 29 марта и начали работы по восстановлению движения по каналу. Из-за аварии у входов в Суэцкий канал скопились десятки торговых судов. В связи с этим финский ритейлер K-Group предупредил, что может наступить дефицит кофе, ананасов и тунца.

«В Московской области более 10 предприятий по производству кофе. Производителями сформированы значительные запасы сырья по итогам крупных сделок с зарубежными поставщиками кофейных зерен. Сырье хранится в российских портах и по результатам прохождения таможенного досмотра и уплаты таможенной пошлины отправляется на подмосковные предприятия с целью последующей переработки», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что с учетом текущего потребления кофе запасов этого продукта хватит до июня текущего года. Таким образом, причин для дефицита кофе в Московской области нет.