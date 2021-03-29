РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Детскую площадку планируют установить во дворе на улице Барамзиной в Подольске в рамках программы по благоустройству, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович совместно с руководителем фракции ВПП «Единая Россия» в совете депутатов округа Любовью Ушаневой встретился с жителями дома №14/4 по улице Барамзиной и обсудил возможность установки шлагбаума при въезде.

«На встрече с жителями обсудили тот момент, что двор их дома включен в муниципальную программу благоустройства и планируется установить детскую площадку. Поэтому на данном этапе рано говорить об установке шлагбаума, но подготовительные работы по разработке соответствующего протокола о решении собрания собственников жилых помещений и сбору подписей можно уже начинать», - сказал Максимович.

Данный дом расположен близко к железнодорожной станции Подольск, поэтому во дворе паркуют свои автомобили автовладельцы, которые пересаживаются на МЦД. По вопросу установки шлагбаума активные жители дома обращались на портал «Добродел» но получили отказ.