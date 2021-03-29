РИАМО - 29 мар. Специалисты ВОЗ вместе с китайскими учеными считают, что коронавирус передался человеку от летучих мышей через неустановленное промежуточное животное, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исследование по распространению коронавирусной инфекции будет продолжено.

«Вариант передачи SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку через промежуточное звено является одним из основных. Существуют предположения, что этим звеном могли быть ящеры, кошки или норки», - говорится в сообщении.

По последним данным, в России выявили 4 519 832 случая коронавируса, умерли 97 740 пациентов, выздоровели 4 139 128 человек.

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29 МАРТА

- Еще 844 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 942 036.

- За сутки в России зарегистрировали 8 711 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 595 больных. В Москве - 1612.

- Специалисты ВОЗ представили сценарий передачи коронавируса от животного к человеку. Исследование по распространению Covid‑19 будет продолжено.

- Более 1,6 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в подмосковных МФЦ 26 марта. Это был уже третий Единый день вакцинации в МФЦ.

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