РИАМО - 29 мар. На туристическом сервисе Russpass появились программы для групповых экскурсий по столице, Подмосковью, Твери, Хабаровскому краю и другим местам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас для бронирования доступно девять предложений, а вскоре появятся новые», - говорится в сообщении.

Пользователи могут выбрать отдых на природе, осмотр достопримечательностей или программу развлечений для всей семьи. Время экскурсии может длиться от пары часов до целого дня. В частности, в экскурсию по Твери входит посещение оленьей фермы, прогулка по городу и дегустация аутентичных напитков и блюд.

Для заказа экскурсии надо оставить заявку на ее бронирование в сервисе Russpass. После этого менеджер свяжется с пользователем и зарезервирует места. Кроме того, с помощью сервиса можно купить билеты на поезд или самолет, а также забронировать номер в гостинице.

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