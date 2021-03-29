РИАМО - 29 мар. Департамент культурного наследия столицы утвердил предмет охраны собора Усекновения Главы Иоанна Предтечи в стиле неоренессанс на Малом Ивановском переулке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Эксперты составили перечень всех ценных архитектурных и декоративных элементов сооружения. Храм является частью архитектурного ансамбля Иоанно-Предтеченского женского монастыря», - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, особо ценными признаны колонны, пилястры, порталы и другие элементы украшения интерьера.

Кроме того, в предмет охраны вошло оформление фасадов, парных башен-колоколен и святых врат, а также купола и своды, которые расписаны в технике гризайль.

В настоящее время собор имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Его реставрацию можно проводить только в соответствие с предметом охраны и после согласования проекта с Мосгорнаследием.