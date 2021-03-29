РИАМО - 29 мар. Безоблачная погода в Московском регионе сменится осадками и потеплением в середине недели, сообщил в понедельник РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«Мы ожидаем, что сегодня и завтра будет безоблачно. Однако уже в ночь на среду облаков станет больше, начнется дождь, через столицу пройдет теплый атмосферный фронт», - сказал собеседник агентства.

По его словам, дневная температура воздуха в середине недели составит порядка плюс 15-16 градусов. Такое резкое потепление вместе с дождями значительно ускорит таяние снега в Московском регионе.

Он отметил, что теплая погода в регионе долго не продержится. На выходных температура воздуха понизится.

«К выходным температура снова понизится до значений плюс 8 - плюс 10 градусов днем и до плюс 1 - плюс 2 градуса ночью», - добавил синоптик.

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