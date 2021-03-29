РИАМО - 29 мар. Соревнования по вождению мотоцикла на трассе с препятствиями прошли для детей от пяти до 15 лет в мотошколе «Мосгортранса», сообщили РИАМО в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Самые юные ученики мотошколы соревновались в виртуозном владении мотоциклом. Участники проходили трассу с препятствиями на время – показывали свое мастерство в различных техниках вождения перед судьями», - сказали в пресс-службе.

Между заездами для учеников проводили мастер-классы инструкторы школы, а также специально приглашенные специалисты ГУ МЧС России по столице.

В группе 5-7 лет призовые места заняли Глеб Коновалов, Семен Лисовой и Лука Шачков, в группе 8-11 лет - Илья Смирнов, Андрей Кузяков и Кирилл Стариков. Лидерами в группе 12-15 лет стали Михаил Иванов, Матвей Макеев и Арсений Веселов.

Детская секция открылась в мотошколе в 2017 году. С тех пор курсы владения мотоциклом прошли 600 детей. Инструкторы имеют педагогическое и техническое образование. Они расскажут, как устроен мотоцикл, и покажут, как безопасно им управлять.

Получить подробную информацию о мотошколе «Мосгортранса» и записаться на курс можно по телефонам: 8-499-723-17-18, 8-910-499-40-02 и электронной почте motoshkola@mosgortrans.ru.