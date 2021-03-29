РИАМО - 29 мар. С 31 марта по 4 апреля жители столицы смогут принять участие в мастер-классах, концертах и лекциях, которые подготовили городские парки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-форматах.

«31 марта в 13:00 музей-усадьба «Кусково» приглашает на онлайн-лекцию, посвященную известному коллекционеру ХIХ — начала ХХ века Алексею Морозову», — говорится в сообщении.

Лекцию покажут на YouTube-канале музея. Посмотреть интервью с артистом Александром Олешко можно 1 апреля в 12:00 на YouTube-канале парка «Фили».

2 апреля в парке «Северное Тушино» отметят открытие «Клуба развития и творчества». Гостям покажут мультики, проведут викторину и научат создавать необычные полки для книг. Начало в 12:00. Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.​

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