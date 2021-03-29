РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Весенняя смена завершилась в детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» подмосковного Подольска. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава округа Николай Пестов.

«В муниципальном детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» завершилась весенняя смена – она объединила подольских школьников, активно проявивших себя в творчестве и спорте, движении «Юнармия», ребят из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», - сказал Пестов.

Организаторы сделали каникулярную программу насыщенной интеллектуальными играми, веселыми состязаниями и увлекательными квестами. В гостях у отдыхающих побывали олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Гущина, участники военно-поискового отряда «Нарский рубеж» – большое внимание в программе смены было уделено истории Великой Отечественной войны.