РИАМО - 29 мар. В понедельник пользователи стали сообщать о сбоях в работе приложения Сбербанка, россияне жалуются на сбой всех сервисов и невозможность совершить платеж, сообщается на сайте downdetector.ru.

В основном пользователи жалуются на невозможность войти в систему, проблемы начались в 9:36 (мск). Ситуация ухудшилась к 10:06 (мск).

«Зашел в «СберБанк онлайн», а там пишется, что информация по счетам актуальна на 09.02.2020 года и невозможно совершить никаких операций», - написал пользователь Maxim T.

Чаще всего на проблемы жалуются пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.