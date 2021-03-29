РИАМО - 29 мар. Для столичных центров амбулаторной онкологической помощи и многопрофильных онкологических центров закупили 415 единиц медицинской техники по контрактам жизненного цикла, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Установка самого современного оборудования позволит повысить качество диагностики и лечения онкозаболеваний», - сказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в каждом округе столицы формируют эффективную систему связи между стационарным и амбулаторным звеном для диагностики пациентов и их лечения.

Она пояснила, что закупки по контрактам жизненного цикла гарантируют бесперебойную работу нового оборудования. Поставщик обязан поддерживать работоспособность техники на протяжение всего гарантийного срока.

Современные аппараты УЗИ, КТ, МРТ и другую технику доставят в медицинские учреждения столицы в 2021-2023 годах.